Сотрудники Вологодской областной библиотеки помогут найти сведения о пропавших солдатах

22 июня консультанты Вологодской областной библиотеки при помощи электронных баз данных («Мемориал», «Подвиг народа», «Саксонский мемориал») и книжных источников помогут жителям города найти информацию о пропавших во время Великой Отечественной войны близких и друзьях. Мероприятие пройдет совместно с поисковым отрядом «Путь воина».

Акция проводится областной библиотекой более десяти лет и приобрела заслуженную популярность. Эта встреча приурочена к Дню памяти и скорби – дате вторжения на территорию СССР в 1941 году немецко-фашистских захватчиков.

Встреча пройдет с 11.00 до 18.00 в каталожном зале областной библиотеки (ул. М. Ульяновой, 1; 3 этаж). Там же посетители смогут записать своих близких – участников Великой Отечественной войны – в «Бессмертный полк».