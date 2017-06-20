Сотрудники Вологодской областной библиотеки помогут найти сведения о пропавших солдатах

20.06.2017 [Общество]

22 июня консультанты Вологодской областной библиотеки при помощи электронных баз данных («Мемориал», «Подвиг народа», «Саксонский мемориал») и книжных источников помогут жителям города найти информацию о пропавших во время Великой Отечественной войны близких и друзьях. Мероприятие пройдет совместно с поисковым отрядом «Путь воина».

 Акция проводится областной библиотекой более десяти лет и приобрела заслуженную популярность. Эта встреча приурочена к Дню памяти и скорби – дате вторжения на территорию СССР в 1941 году немецко-фашистских захватчиков.

 Встреча пройдет с 11.00 до 18.00 в каталожном зале областной библиотеки (ул. М. Ульяновой, 1; 3 этаж). Там же посетители смогут записать своих близких – участников Великой Отечественной войны – в «Бессмертный полк».

Тэги: библиотека, ВОВ
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