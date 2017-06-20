В Череповецком районе начальница почтового отделения забирала себе часть выручки

20.06.2017 [Происшествия]

Начальницу почтового отделения в Череповецком районе подозревают в присвоении выручки организации, сообщает региональное управление следственного комитета.

По версии следствия, в феврале 2017 года подозреваемая, используя свое служебное положение, получала деньги, вырученные от реализации населению товара в отделении почты. Однако в кассу  женщина их не вносила, систематически обращая в свою пользу. Материальный ущерб от ее действий составил более 10 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки представленных сотрудниками УФПС Вологодской области - филиала ФГУП «Почта России» материалов. Обстоятельства преступления устанавливаются, идет следствие.

Тэги: Почта России
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