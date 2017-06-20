Оплату за участие в ЕГЭ вологодским педагогам начнут выплачивать с середины июля 2017 года

20.06.2017 [Общество]

Проект постановления о выплатах компенсации учителям, помогающим проводить ЕГЭ, обсудили  на заседании общественного совета, в состав которого входят представители организаций высшего образования области, директора и учителя школ, родители.

«Благодаря постановлению, подписанному губернатором области, с 2017 года данные выплаты получают организаторы пунктов проведения экзаменов, технические специалисты, ассистенты для участников с ОВЗ, - отметила начальник Департамента образования области Елена Рябова. - Кроме того, увеличен размер компенсации руководителям пунктов, а также председателям и заместителям председателя предметной комиссии».

Напомним, ранее СМИ писали, что в Череповце педагоги намерены написать заявления о самоотводе от участия в организации и проведении ЕГЭ, если оплата - 50 рублей за час работы – не изменится.

1 июля завершится основной этап единого государственного экзамена. Как сообщает пресс-служба департамента образования области, уже во второй половине июля начнутся выплаты педагогическим работникам, участвующим в ЕГЭ.

Тэги: ЕГЭ, учителя
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