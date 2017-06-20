В Сямженском районе собака заболела бешенством после укуса лисы

В Сямженском районе выявлен случай заболевания бешенством домашней собаки. Инцидент произошел в деревне Пигилинка.

В конце мая собаку одного из местных жителей покусала лиса, а в воскресенье, 18 июня, мужчина заметил, что питомец ведет себя непривычно агрессивно. Животное было убито.

- Вчера материал был нам доставлен, областная лаборатория подтвердила диагноз «бешенство». В населенном пункте проводятся необходимые мероприятия. В основном, это вакцинация людей, контактировавших с животным, пострадавших, к счастью, нет, никого она не покусала, но тем не менее. Всех животных, которые не были провакцинированы ранее, провакцинируют от бешенства, - рассказали Newsvo в управлении ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области.

Напомним, что бешенство - острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Чаще всего больные бешенством животные обнаруживаются в сельской местности. Дикие животные перестают бояться человека, приходят в населенные пункты, начинают контактировать с домашними животными: кошками, собаками, со скотом, могут нападать на человека. Одним из признаков заболевания животного бешенством является его необычное, неадекватное поведение.