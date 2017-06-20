В Череповце вынесено судебное постановление о запрете работы такси «Везёт»

20.06.2017 [Общество]

Деятельность такси «Везёт» в Череповце запрещена. Напомним, ранее работа диспетчерской службы такси «Везёт» в Череповце была приостановлена до 15 мая.

Как пояснил сайту мэрии Череповца заместитель прокурора города Сергей Кузнецов, пока решение суда не вступит в законную силу, а это должно произойти в течение месяца с момента его вынесения, оно для исполнения необязательно.

Иск в суд о закрытии службы такси направляла прокуратура города, поводом стали многочисленные нарушения со стороны фирмы, а также аварии с участием ее водителей. Схему привлечения водителей в такси «Везёт» в прокуратуре также назвали нелегальной: любой желающий может заплатить взнос и начать возить пассажиров.

Тэги: такси, нарушения
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