В Череповце вынесено судебное постановление о запрете работы такси «Везёт»

Деятельность такси «Везёт» в Череповце запрещена. Напомним, ранее работа диспетчерской службы такси «Везёт» в Череповце была приостановлена до 15 мая.

Как пояснил сайту мэрии Череповца заместитель прокурора города Сергей Кузнецов, пока решение суда не вступит в законную силу, а это должно произойти в течение месяца с момента его вынесения, оно для исполнения необязательно.

Иск в суд о закрытии службы такси направляла прокуратура города, поводом стали многочисленные нарушения со стороны фирмы, а также аварии с участием ее водителей. Схему привлечения водителей в такси «Везёт» в прокуратуре также назвали нелегальной: любой желающий может заплатить взнос и начать возить пассажиров.