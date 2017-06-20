Максим Цветков и Дед Мороз станут послами Всемирного фестиваля молодежи и студентов

20.06.2017 [Общество]

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. Это уже третий раз, когда в нашей стране проходит подобное мероприятие: в 1957и 1985 году местом проведения фестиваля был СССР.

- Фестиваль должен показать всему миру, что Россия – многонациональное государство с абсолютно понятными принципами деятельности, которое в первую очередь нацелено на поддержание мира, - рассказал начальник департамента внутренней политики Владимир Зорин. - Еще один момент – попытка воссоздания международного студенческого союза, который существовал с 1946 года, однако с распадом СССР практически распался. Международное студенческое сотрудничество, объединяющая роль молодежных движений, помощь студентам в странах, где идут военные конфликты, - все это входит в задачи фестиваля.

От Вологодской области на фестиваль отправятся 165 человек: 115 участников и 50 волонтеров.

 -  Собирается сплоченная, знающая друг друга команда. Это те самые люди, которые будут определять развитие региона в ближайшие полстолетия. Другой плюс в том, что на фестиваль соберется молодежь со всего мира, поэтому будет возможность увидеть, каким образом развитие новых технологий в образовании и индустрии происходит в других регионах России и даже в других странах, - отметил один из участников фестиваля Дмитрий Кривошеев.

На фестиваль приедут более 20 тысяч молодых людей из 150 стран. Сейчас вологжане готовят экспозицию Вологодской области: на медиаплощадках будут представлены лучшие достижения региона в сфере молодежной политики, искусства и культуры.

 - Из областного бюджета выделены средства на финансирование нашей делегации. Сейчас ведутся переговоры с РЖД о выделении специального поезда для участников фестиваля с Северо-Запада, - отметил Владимир Зорин.

Послами фестиваля от Вологодской области выступят биатлонист Максим Цветков и Дед Мороз из Великого Устюга. Всю интересующую информацию,  время проведения, состав участников и тематические площадки фестиваля можно узнать в группе ВКонтакте.

Тэги: День города
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Жители Вологды, отравившиеся готовой продукцией «Макси», начали получать компенсации
Дело об удаленных зубах и пропавших 100 тысячах рублей
В Вологде никто не хочет ремонтировать Каменный мост за 20,9 млн рублей
Естественная убыль населения Вологодской области увеличилась на 22,0% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года
В Вологде жители не могут выйти из дома: подъезд затопило дождевой водой
В Великом Устюге убитый мужчина оказался убийцей
В Грязовецком районе разлившаяся река размыла дорогу на Вохтогу
Череповецкая «Северсталь» может заработать десятки миллиардов рублей на сносе московских хрущевок
В Тарногском районе третий день ищут девятилетнюю девочку, которая упала в реку
В Красавино пенсионерка, в дом которой врезалась иномарка, осталась без жилья
20.06.2017 [Общество]

В Вологде главного инженера подозревают в коммерческом подкупе во время капремонта

1004
0
20.06.2017 [Общество]

В Череповце врача-нарколога, за взятки выдававшего справки об отсутствии опьянения, осудили условно

421
0
18.06.2017 [Общество]

Дело об удаленных зубах и пропавших 100 тысячах рублей

6571
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сотрудники Вологодской областной библиотеки помогут найти сведения о пропавших солдатах
В Череповецком районе начальница почтового отделения забирала себе часть выручки
Оплату за участие в ЕГЭ вологодским педагогам начнут выплачивать с середины июля 2017 года
В Сямженском районе собака заболела бешенством после укуса лисы
В Череповце вынесено судебное постановление о запрете работы такси «Везёт»
Максим Цветков и Дед Мороз станут послами Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Блюда кухонь народов мира смогут попробовать вологжане в День города
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

1440
0
20.06.2017 [БлогоVO]

Вологодчина-4.Погост в полях

571
0
19.06.2017 [Обзор Прессы]

«Паспорт вернули, а вот регистрацию – нет»

2502
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика