Максим Цветков и Дед Мороз станут послами Всемирного фестиваля молодежи и студентов

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. Это уже третий раз, когда в нашей стране проходит подобное мероприятие: в 1957и 1985 году местом проведения фестиваля был СССР.

- Фестиваль должен показать всему миру, что Россия – многонациональное государство с абсолютно понятными принципами деятельности, которое в первую очередь нацелено на поддержание мира, - рассказал начальник департамента внутренней политики Владимир Зорин. - Еще один момент – попытка воссоздания международного студенческого союза, который существовал с 1946 года, однако с распадом СССР практически распался. Международное студенческое сотрудничество, объединяющая роль молодежных движений, помощь студентам в странах, где идут военные конфликты, - все это входит в задачи фестиваля.

От Вологодской области на фестиваль отправятся 165 человек: 115 участников и 50 волонтеров.

- Собирается сплоченная, знающая друг друга команда. Это те самые люди, которые будут определять развитие региона в ближайшие полстолетия. Другой плюс в том, что на фестиваль соберется молодежь со всего мира, поэтому будет возможность увидеть, каким образом развитие новых технологий в образовании и индустрии происходит в других регионах России и даже в других странах, - отметил один из участников фестиваля Дмитрий Кривошеев.

На фестиваль приедут более 20 тысяч молодых людей из 150 стран. Сейчас вологжане готовят экспозицию Вологодской области: на медиаплощадках будут представлены лучшие достижения региона в сфере молодежной политики, искусства и культуры.

- Из областного бюджета выделены средства на финансирование нашей делегации. Сейчас ведутся переговоры с РЖД о выделении специального поезда для участников фестиваля с Северо-Запада, - отметил Владимир Зорин.

Послами фестиваля от Вологодской области выступят биатлонист Максим Цветков и Дед Мороз из Великого Устюга. Всю интересующую информацию, время проведения, состав участников и тематические площадки фестиваля можно узнать в группе ВКонтакте.