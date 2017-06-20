Блюда кухонь народов мира смогут попробовать вологжане в День города

20.06.2017 [Общество]

Гастрономическая программа ждет жителей и гостей Вологды во время празднования Дня города. Так, 24 июня на площади Революции состоится фестиваль «Единство». Там участники мероприятия познакомят гостей с особенностями национальных кухонь и предложат угощения, сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, на площади Революции состоится ярмарка «Настоящий Вологодский продукт», на которой предприятия области представят лучшую продукцию собственного производства: молоко и молочные продукты, мясо, рыбу, яйца, кондитерские изделия, хлеб, варенье, джемы и многое другое.

Для вологжан и гостей города будут работать более 80 ресторанов и кафе. В некоторых заведениях общепита специально к празднику подготовлены меню из блюд русской и европейской кухни. Там можно будет отведать традиционные щи, кисели, сбитень, блины, пироги, мясные и рыбные блюда.

- Гастрономический туризм в Вологде успешно развивается при поддержке городской администрации. Главные участники этого процесса – представители турбизнеса: рестораторы, ведущие туроператоры. В Вологде сфера гостеприимства совершенствуется. За последний год открылось 12 новых предприятий общественного питания. В первом квартале 2017 года начала работать еще одна гостиница квартирного типа. Всего гостей принимают около 46 гостиниц и хостелов. Их загрузка в дни празднования юбилея Вологды – более 90 %, – отметил мэр Вологды Андрей Травников.

Напомним, что праздничные торжества в честь 870-летия Вологды продлятся с 22 по 25 июня.

Тэги: День города
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Жители Вологды, отравившиеся готовой продукцией «Макси», начали получать компенсации
Дело об удаленных зубах и пропавших 100 тысячах рублей
В Вологде никто не хочет ремонтировать Каменный мост за 20,9 млн рублей
Естественная убыль населения Вологодской области увеличилась на 22,0% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года
В Вологде жители не могут выйти из дома: подъезд затопило дождевой водой
В Великом Устюге убитый мужчина оказался убийцей
В Грязовецком районе разлившаяся река размыла дорогу на Вохтогу
Череповецкая «Северсталь» может заработать десятки миллиардов рублей на сносе московских хрущевок
В Тарногском районе третий день ищут девятилетнюю девочку, которая упала в реку
В Красавино пенсионерка, в дом которой врезалась иномарка, осталась без жилья
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

1440
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сотрудники Вологодской областной библиотеки помогут найти сведения о пропавших солдатах
В Череповецком районе начальница почтового отделения забирала себе часть выручки
Оплату за участие в ЕГЭ вологодским педагогам начнут выплачивать с середины июля 2017 года
В Сямженском районе собака заболела бешенством после укуса лисы
В Череповце вынесено судебное постановление о запрете работы такси «Везёт»
Максим Цветков и Дед Мороз станут послами Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Блюда кухонь народов мира смогут попробовать вологжане в День города
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

1440
0
20.06.2017 [БлогоVO]

Вологодчина-4.Погост в полях

571
0
19.06.2017 [Обзор Прессы]

«Паспорт вернули, а вот регистрацию – нет»

2502
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика