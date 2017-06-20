Блюда кухонь народов мира смогут попробовать вологжане в День города

Гастрономическая программа ждет жителей и гостей Вологды во время празднования Дня города. Так, 24 июня на площади Революции состоится фестиваль «Единство». Там участники мероприятия познакомят гостей с особенностями национальных кухонь и предложат угощения, сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, на площади Революции состоится ярмарка «Настоящий Вологодский продукт», на которой предприятия области представят лучшую продукцию собственного производства: молоко и молочные продукты, мясо, рыбу, яйца, кондитерские изделия, хлеб, варенье, джемы и многое другое.

Для вологжан и гостей города будут работать более 80 ресторанов и кафе. В некоторых заведениях общепита специально к празднику подготовлены меню из блюд русской и европейской кухни. Там можно будет отведать традиционные щи, кисели, сбитень, блины, пироги, мясные и рыбные блюда.

- Гастрономический туризм в Вологде успешно развивается при поддержке городской администрации. Главные участники этого процесса – представители турбизнеса: рестораторы, ведущие туроператоры. В Вологде сфера гостеприимства совершенствуется. За последний год открылось 12 новых предприятий общественного питания. В первом квартале 2017 года начала работать еще одна гостиница квартирного типа. Всего гостей принимают около 46 гостиниц и хостелов. Их загрузка в дни празднования юбилея Вологды – более 90 %, – отметил мэр Вологды Андрей Травников.

Напомним, что праздничные торжества в честь 870-летия Вологды продлятся с 22 по 25 июня.