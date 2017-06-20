В Вологде открылась выставка иллюстраций к "Колымским рассказам"

Выставка иллюстраций петербургского художника Бориса Забирохина открылась в Шаламовском доме. В экспозиции представлены около 40 работ к изданию Варлама Шаламова «Колымские рассказы», выполненные в технике офорта и карандаша.

- Произведения мастера отличает трагическое звучание и высокое мастерство, его работы визуализируют историю ГУЛАГа и сталинского террора. Они стали первым художественным осмыслением «Колымских рассказов» Варлама Шаламова в книжной иллюстрации», – сообщает портал cultinfo.ru.

Борис Забирохин – член Союза художников, с 1999 года – лидер творческого живописного объединения «Дети Архипа Куинджи».

Открытие выставки приурочено к проекту «Варлам Шаламов.110», который проходил в Вологде 16-18 июня. Увидеть иллюстрации петербургского художника можно до 25 июня.