В Вологде открылась выставка иллюстраций к "Колымским рассказам"

20.06.2017 [Культура]

Выставка иллюстраций петербургского художника Бориса Забирохина открылась в Шаламовском доме. В экспозиции представлены около 40 работ к изданию Варлама Шаламова «Колымские рассказы», выполненные в технике офорта и карандаша.

 - Произведения мастера отличает трагическое звучание и высокое мастерство, его работы визуализируют историю ГУЛАГа и сталинского террора. Они стали первым художественным осмыслением «Колымских рассказов» Варлама Шаламова в книжной иллюстрации», – сообщает портал cultinfo.ru.

Борис Забирохин – член Союза художников, с 1999 года – лидер творческого живописного объединения «Дети Архипа Куинджи».

Открытие выставки приурочено к проекту «Варлам Шаламов.110», который проходил в Вологде 16-18 июня. Увидеть иллюстрации петербургского художника можно до 25 июня.

Тэги: выставки, Шаламов
Фото: cultinfo.ru
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