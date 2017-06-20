В Грязовце открыли филиал вологодского диабет-центра

В Грязовце сегодня открылся филиал вологодского диабет-центра. Его специалисты будут оказывать консультативно-диагностическую помощь жителям города. Как сообщает сайт правительства Вологодской области, филиал открыт в рамках государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения.

- Это уже третий диабет-центр в области, он решает проблему доступности специализированной помощи для диабетиков. В 2016 году был открыт филиал центра в Шексне, в начале 2017 года - в Соколе. Перспектива развития – это телемедицина, прямо отсюда связь с крупными центрами Вологды, Череповца, Москвы и Петербурга. Этот путь открытия офисов диабет-центра на сегодняшний день - самый прогрессивный. Правительство области поддерживает инициативу частной медицинской организации. Вся помощь будет оказываться для населения бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования, - рассказал заместитель губернатора Олег Васильев.

Все исследования, профилактика, консультации будут проводиться для диабетиков в центре бесплатно. Один раз в неделю пациентов будут принимать эндокринолог, офтальмолог, невролог, кардиолог, так как у больных сахарным диабетом часто возникают осложнения с поражением сосудов глаз, нижних конечностей и нервной системы, поэтому регулярное наблюдение и выявление на ранних этапах изменений, корректировка лечения крайне важны. Для пациентов будет работать школа диабета, где им расскажут о том, как правильно питаться, контролировать сахар и физические нагрузки.

Сахарный диабет является одним из самых распространенных неинфекционных заболеваний современного мира. Число заболевших в России составляет более 3 млн человек, в Вологодской области зарегистрировано более 39 тысяч больных. В Грязовецком районе более 1100 диабетиков. Каждому из них требуется проведение квалифицированных лечебных и профилактических мероприятий.