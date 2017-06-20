В Грязовце открыли филиал вологодского диабет-центра

20.06.2017 [Общество]

В Грязовце сегодня открылся филиал вологодского диабет-центра. Его специалисты будут оказывать консультативно-диагностическую помощь жителям города. Как сообщает сайт правительства Вологодской области, филиал открыт в рамках государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения.

- Это уже третий диабет-центр в области, он решает проблему доступности специализированной помощи для диабетиков. В 2016 году был открыт филиал центра в Шексне, в начале 2017 года - в Соколе. Перспектива развития – это телемедицина, прямо отсюда связь с крупными центрами Вологды, Череповца, Москвы и Петербурга. Этот путь открытия офисов диабет-центра на сегодняшний день - самый прогрессивный. Правительство области поддерживает инициативу частной медицинской организации. Вся помощь будет оказываться для населения бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования, - рассказал заместитель губернатора Олег Васильев.

Все исследования, профилактика, консультации будут проводиться для диабетиков в центре бесплатно.  Один раз в неделю пациентов будут принимать эндокринолог, офтальмолог, невролог, кардиолог, так как у больных сахарным диабетом часто возникают осложнения с поражением сосудов глаз, нижних конечностей и нервной системы, поэтому регулярное наблюдение и выявление на ранних этапах изменений, корректировка лечения крайне важны. Для пациентов будет работать школа диабета, где им расскажут о том, как правильно питаться, контролировать сахар и физические нагрузки.

Сахарный диабет является одним из самых распространенных неинфекционных заболеваний современного мира. Число заболевших в России составляет более 3 млн человек, в Вологодской области зарегистрировано более 39 тысяч больных. В Грязовецком районе более 1100 диабетиков. Каждому из них требуется проведение квалифицированных лечебных и профилактических мероприятий.

«Мы проговаривали с инвесторами, что в перспективе видим развитие подобной практики во всех муниципальных районах области. И в конечном итоге нам надо выйти на координирующий региональный диабетологический центр на основе государственно-частного партнерства», - подвел итог заместитель губернатора Олег Васильев.

Тэги: здравоохранение, диабет
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Жители Вологды, отравившиеся готовой продукцией «Макси», начали получать компенсации
Дело об удаленных зубах и пропавших 100 тысячах рублей
В Вологде никто не хочет ремонтировать Каменный мост за 20,9 млн рублей
Естественная убыль населения Вологодской области увеличилась на 22,0% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года
В Вологде жители не могут выйти из дома: подъезд затопило дождевой водой
В Великом Устюге убитый мужчина оказался убийцей
В Грязовецком районе разлившаяся река размыла дорогу на Вохтогу
Череповецкая «Северсталь» может заработать десятки миллиардов рублей на сносе московских хрущевок
В Тарногском районе третий день ищут девятилетнюю девочку, которая упала в реку
В Красавино пенсионерка, в дом которой врезалась иномарка, осталась без жилья
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

1440
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сотрудники Вологодской областной библиотеки помогут найти сведения о пропавших солдатах
В Череповецком районе начальница почтового отделения забирала себе часть выручки
Оплату за участие в ЕГЭ вологодским педагогам начнут выплачивать с середины июля 2017 года
В Сямженском районе собака заболела бешенством после укуса лисы
В Череповце вынесено судебное постановление о запрете работы такси «Везёт»
Максим Цветков и Дед Мороз станут послами Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Блюда кухонь народов мира смогут попробовать вологжане в День города
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

1440
0
20.06.2017 [БлогоVO]

Вологодчина-4.Погост в полях

571
0
19.06.2017 [Обзор Прессы]

«Паспорт вернули, а вот регистрацию – нет»

2502
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика