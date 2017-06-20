МегаФон» приглашает вологжан на МегаКвест

24 июня, в день рождения города Вологды, состоится МегаКвест от «МегаФона». Компания приглашает независимых экспертов протестировать мобильный интернет – и узнать много нового.

«МегаКвест – игра на логику, сообразительность и находчивость, – говорит руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке Вологодского отделения компании «МегаФон» Алла Лебедева. – Во время квеста игрокам понадобится интернет. Уверена, что со всеми заданиями они справятся достойно, а также получат удовольствие от увлекательной игры и, конечно, призы от нашей компании».

Участие в игре – бесплатное. Шансы на победу для всех равны, требуется только желание добраться до финиша первыми. Для участия необходимы команда друзей, смартфон или планшет с SIM-картой «МегаФона».

Игра состоится 24 июня. Сбор участников – в 16.00 на площади Дрыгина.

Более подробная информация и запись на квест в группе МегаКвест «ВКонтакте».