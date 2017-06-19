Глава Сокольского района написал заявление об отставке

Глава Сокольского муниципального района Василий Зворыкин написал заявление об отставке, сообщает газета «Сокольская правда».

Напомним, эта информация стала нам известна на прошлой неделе, однако когда в пятницу 16 июня мы позвонили в пресс-службу губернатора, чтобы уточнить ее, нам эти данные не подтвердили.

«Действительно, мною принято решение о досрочном сложении полномочий. Этот вопрос будет рассмотрен на сессии муниципального собрания Сокольского района 22 июня, где я отчитаюсь за проделанную работу в 2016 году. Основной причиной такого решения является неисполнение 185-го Федерального закона двумя городскими поселениями района: городом Соколом и городом Кадниковом. Об этом я доложил Губернатору Олегу Александровичу Кувшинникову на прошлой неделе, отчитываясь о темпах социально-экономического развития в муниципалитете», - цитирует Василия Зворыкина «Сокольская правда».

Напомним, едеральный закон №185 касается переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Сокольский район является аутсайдером в области по этому и другим показателям. Об этом на очередной встрече на прошлой неделе разговаривали губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и глава района Василий Зворыкин.