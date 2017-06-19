Глава Сокольского района написал заявление об отставке

19.06.2017 [Политика]

Глава Сокольского муниципального района Василий Зворыкин написал заявление об отставке, сообщает газета «Сокольская правда».

Напомним, эта информация стала нам известна на прошлой неделе, однако когда в пятницу 16 июня мы позвонили в пресс-службу губернатора, чтобы уточнить ее, нам эти данные не подтвердили.

«Действительно, мною принято решение о досрочном сложении полномочий. Этот вопрос будет рассмотрен на сессии муниципального собрания Сокольского района 22 июня, где я отчитаюсь за проделанную работу в 2016 году. Основной причиной такого решения является неисполнение 185-го Федерального закона двумя городскими поселениями района: городом Соколом и городом Кадниковом. Об этом я доложил Губернатору Олегу Александровичу Кувшинникову на прошлой неделе, отчитываясь о темпах социально-экономического развития в муниципалитете», - цитирует Василия Зворыкина «Сокольская правда».

Напомним, едеральный закон №185 касается переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Сокольский район является аутсайдером в области по этому и другим показателям. Об этом на очередной встрече на прошлой неделе разговаривали губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и глава района Василий Зворыкин.

Тэги: чиновники, правительство области
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