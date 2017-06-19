Отреставрированный крест вернули на купол Софийского собора в Вологде

На один из куполов Софийского собора в Вологде вернули отреставрированный крест. Ремонтно-реставрационные работы длились четыре месяца и завершились в преддверии Дня города, сообщает пресс-служба вологодского музея-заповедника.

Напомним, крест с собора сняли в феврале 2016 года. Подкрестный столб, на котором держалась конструкция, разрушился. Планировалось, что к началу лета крест вернут на место, но этого не произошло. Позднее областные власти заявили, что из федерального бюджета выделены 15 млн рублей на противоаварийные работы на памятнике архитектуры.

В итоге подрядчиками на объекте стала фирма «Пик» из Санкт-Петербурга, уже проводившая реставрационные работы Петропавловского собора и храма Спаса на Крови. Контроль ведения работ в Вологде возложен на проектную мастерскую по реставрации строительства.

Сейчас завершен главный этап масштабной работы – возвращен крест на одну из главок собора. В дальнейшем предусмотрена реставрация остальных крестов, но уже без их снятия, а также укрепление подкрестных столбов и конструкций, удерживающих эти столбы.