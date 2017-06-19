Одного из фигурантов дела об убийстве в клубе «Дежнев» в Великом Устюге отпустили под залог в 3 млн рублей

Одного из фигурантов уголовного дела об убийстве 19-летнего спортсмена Дениса Раздрогова в Великом Устюге отпустили на свободу под залог в 3 миллиона рублей. По нашим данным, речь идет о 29-летнем Алексее Глазачеве, сыне бывшего члена общественного совета ОМВД по Великоустюгскому району, владельца одной из гостиниц в Великом Устюге.

Отпущенный под залог подозревается в пособничестве и подстрекательстве к убийству. В начале июня отец обвиняемого заявил ходатайство об изменении устюжанину меры пресечения с ареста на залог в размере 3 миллионов рублей. Суд постановил избрать подсудимому меру пресечения в виде залога в указанной сумме и определил 5-суточный срок для ее внесения. В итоге сумма была внесена, Алексея Глазачева отпустили.

- Залог – это мера обеспечения обязательства являться по любым вызовам следователя и в суд подозреваемого. В случае нарушения обязательств, которые берет на себя лицо, в отношении которого применяется такая мера пресечения, залог обращается потом в доход государства. Если же все соблюдается, суд своим решением возвращает эти деньги. В данном случае суд учел, что в данный момент следователями выполнен, в сущности, весь объем следственных действий, для которых необходимо было заключение под стражу. На объем нашей позиции и обвинения, которые ему будут сформулированы окончательно, это никак не влияет, - рассказала Newsvo старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Наталья Летенкова.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 12 на 13 февраля в ночном клубе «Дежнев». 19-летнего боксера Дениса Раздрогова убили трое посетителей клуба «Дежнев». По словам местных жителей, эти молодые люди устраивают разборки в городе уже не первый год.