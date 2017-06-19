В Вологде 17-летний подросток за рулем «Land Cruiser» сбил пешехода на «зебре»
В Вологде подросток за рулем внедорожника сбил на «зебре» пешехода. ДТП произошло 15 июня около восьми часов вечера на перекрестке улиц Мальцева и Кирова областной столицы.
17-летний молодой человек за рулем «Тойоты Ленд Крузер», при повороте налево допустил наезд на 22-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Медики зафиксировали у пострадавшей ушибы локтя и колена. На несовершеннолетнего водителя был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим водительского удостоверения». Сумма штрафа, который может быть назначен за такое правонарушение – от 10 до 15 тысяч рублей.
- Материалы дела переданы на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, там будет принято решение о привлечении юноши к ответственности. Если будет назначен штраф, то платить его, скорее всего будут родители, поскольку у несовершеннолетнего нет источника дохода, а ответственность за него несут родители, несмотря на то, что он достиг возраста привлечения к административной ответственности, - рассказали Newsvo в городском ОГИБДД.