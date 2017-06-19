Правый нападающий ЦСКА перешел в ХК «Северсталь»

Хоккейный клуб «Северсталь» и ЦСКА произвели обмен. Как сообщает пресс-служба череповецкого клуба, в Череповец отправился 23-летний правый нападающий, уроженец Чехии Матей Странски, игрок АХЛ - «Texas Stars», права на которого принадлежали московским "армейцам". Взамен ЦСКА получили денежную компенсацию. Контракт рассчитан на два сезона.



Это уже пятый легионер в составе «Северстали». За череповецкий клуб уже играют Николай Стасенко, у которого двойное гражданство России и Белоруссии, швед Адам Мазур, а в это межсезонье к команде также присоединились вратарь Юлиус Гудачак и нападающий Петр Холик (оба из Чехии).