В Красавино пенсионерка, в дом которой врезалась иномарка, осталась без жилья

В Красавино после ДТП, которое произошло 12 июня, осталась без жилья пенсионерка. Напомним, в тот день в 4.30 ночи в ее дом врезалась "Киа Рио". Водитель и пассажир 1985 г.р. погибли, 27-летний пассажир с различными травмами был доставлен в медучреждение.

В доме выбило окна, сам он покосился, и проживать в нем стало опасно.

- После аварии приезжало много друзей погибших, ходили около дома, чего-то смотрели. Помощи никто не предложил. Маме 60. Своими силами дом ей не восстановить, да и восстановлению он не подлежит. Мы вызывали три разные бригады строителей, и все говорят одно и то же: «Если его пытаться ставить на место, то крыша обрушится вовнутрь, его сдвинуло по диагонали». Стекла из окон выбило, все помещение пахнет сыростью, всю мебель пришлось вытащить. Мама ночует то у меня, то у сестры, - рассказала дочь женщины Ольга Нечаева.

Про то, что женщина осталась без крыши над головой, местные власти знали, но никак не отреагировали.

- Приезжали сразу же после аварии. Посмотрели и уехали, - рассказала дочь пострадавшей. - Нам даже за прошлогодний паводок до сих пор компенсацию не выплатили, так что никакой надежды.

Ольга написала заявление в страховую компанию.

- Дом частный, но мама его каждый год страхует,- пояснила женщина.

Со слов Ольги, ей стало известно, что машина виновника аварии также была застрахована.

- Обращалась в полицию. Следователь сказал, что к концу месяца лично принесет «решение». После того, как обозначила нашу проблему в соцсети, вы позвонили, потом приезжала «Устюжаночка», снимала репортаж. А потом юрист с администрации позвонил, сказал, что сегодня придут, (ред. - 19 июня), чтобы составить акт, что дом не пригоден для проживания,- рассказала Ольга.

В соцсети после ДТП появились комментарии жителей о том, что водитель и пассажиры были пьяны, однако официального подтверждения этому пока нет. Как нам пояснили в пресс-службе областного ГИБДД, судмедэкспертиза проводится долго, как правило, в течение месяца.