В Вологде будут судить директора фирмы, 41-летний сотрудник которой получил травму во время монтажа шин

19.06.2017 [Происшествия]

В Вологде будут судить директора ООО «Лесник», 41-летний сотрудник которого получил серьезную травму во время монтажа шин.

По версии следствия, 22 декабря прошлого года коммерческий директор предприятия допустил 41-летнего маляра к выполнению трудовых обязанностей шиномонтажника. При этом обучение по охране труда мужчина не прошел,  проверка знаний требований охраны труда и вводный инструктаж также не проводились.

- В результате около 09 часов 30 минут в тот же день мужчина, находясь в производственном помещении ООО «Лесник» в г. Вологда, по указанию руководителя проверял шины для последующей установки на автотехнику. Он накачал шину до излишнего давления, задел гайку, закреплявшую две части стенда, гайка сорвалась и верхняя часть стенда, двигаясь вверх под давлением находящейся под ней шины, ударила мужчину по голове, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Травма головы, которую получил работник, расценивается как повреждение, повлекшее за собой тяжкий вред здоровью. В отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело «Нарушение требований охраны труда».

Тэги: охрана труда
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