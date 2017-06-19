Александр Гринев официально назначен прокурором Вологодской области

Указ Президента РФ о назначении на должность прокурора Вологодской области Александра Гринева появился 18 июня на официальном портале правовой информации.

Новый прокурор назначен на 5-летний срок. О переезде 50-летнего государственного советника юстиции Александра Гринева в Вологду стало известно весной этого года. В начале апреля Гринев был утвержден в должности решением законодательного собрания области. Ранее он занимал аналогичную должность в республике Тува.

ИА Регнум отмечает, что до этого назначения Гринев возглавлял тувинскую прокуратуру. В республике известие о переводе прокурора в другой регион восприняли неоднозначно. Местные наблюдатели отмечают, что буквально несколько дней назад прокуратура внесла на имя главы республики Шолбана Кара-оола представление с требованием устранить нарушения, допущенные в ходе реализации программы переселения из ветхого жилья. Вопрос со срывом этой программы достаточно скандальный, он дает оппонентам Кара-оола основания для критики главы региона.

«Совпадение ли это, что прокурор уезжает после представления на имя главы республики? — задается вопросом тувинский политолог Борис Мышлявцев. — Возможно. Я логику кадровых назначений Генпрокуратуры не знаю. Отметить можно только, что прокурор Тувы пошел отнюдь не на повышение и отнюдь не в какой-нибудь благодатный край. Вологда — это русский Север, сырость, и вообще — местность, далекая от процветания. Сам попросил о переводе в другой регион? Только что развернул бурную антикоррупционную кампанию в Туве ‑ и на русский Север? Опять же — все возможно. Чужая душа потемки».

Помимо Вологодской области, президент РФ назначил новых прокуроров в Калининградской области, Адыгее, Чувашской Республике и Еврейской автономной области. Напомним, прежний прокурор Вологодской области, Сергей Хлопушин, переведен на аналогичную должность в Калининградскую область.