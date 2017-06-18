Дело об удаленных зубах и пропавших 100 тысячах рублей

Оксана Крылова

Девятилетней Саше в одной из частных клиник Вологды удалили не те зубы: как утверждают родители, вместо двух нижних молочных ребенку вырвали два верхних коренных. Сначала руководство клиники согласилось выплатить компенсацию, с врача, который удалил зубы, даже удержали 100 тысяч рублей в счет этой компенсации, однако до родителей ребенка эти деньги так и не дошли.

Ошибка?

Путь к красивой улыбке дочери начался в семье вологжан Усовых в апреле этого года. Родители понимали, что зубы у ребенка растут криво, и все чаще замечали, что дочь улыбается с закрытым ртом. Тогда на семейном совете было принято решение обратиться к специалистам.

Сашу осмотрел ортодонт одной из частных клиник на Южакова и порекомендовал родителям поставить ребенку брекеты, а перед этим удалить два нижних молочных зуба. Так как в клинике на Южакова эту услугу не оказывают, матери девочки дали направление: родители должны были решить сами, где удалить «ненужные» зубы.

- Супруга ознакомилась с сайтами нескольких клиник, обзвонила их, пообщалась. Выбрали клинику. Зубы удалили 21 апреля, - вспоминает папа девочки Александр Усов.

То, что ребенку удалили не те зубы, родители узнали через неделю, когда пришли на прием к ортодонту.

- Доктор рот посмотрел и сказал: «Вы какие зубы удалили? Вам сказали одни зубы удалить, вы удалили другие!» - рассказывает Александр.

Как врач мог перепутать и удалить не те зубы, родители не понимают.

- С какого перепугу он все это сделал, в толк взять никак не можем. Доктор 1-й категории. Было направление, где черным по белому прописано, что ты должен сделать. Он сделал все с точностью до наоборот. Нужно удалить два нижних молочных зуба, две четверки, он удалил два верхних коренных зуба, две верхние четверки, - рассказывает Александр Усов.

Переговоры

После этого родители стали звонить руководителю клиники.

- Жена звонила, так ей сказали: «Самолеты падают. А тут какие-то два зуба.» Я позвонил, мне заведующая клиники: «Ко мне какие могут быть претензии? Я ведь за доктора не могу отвечать», - вспоминает Александр.

Однако после того, как родители девочки подключили юриста, руководитель клиники согласилась на встречу. Ее назначили на 17 мая. В переговорах участвовали родители с девочкой, представляющий их интересы юрист Николай Шалаевский и хозяйка клиники, а также штатный врач-ортодонт.

- Девочку осмотрел ортодонт, сравнили с компьютерными рентгеновскими снимками, со слепками, с направлением, - рассказал Николай Шалаевский.

После этого заведующая заявила:

- Я за доктора готова нести ответственность и перед родителями извиняюсь за такого доктора. Ваши какие предложения? Если вы считаете, что имплантанты вам нужны, мы готовы оплатить. Готовы оплатить и моральный ущерб, конечно, в пределах разумной суммы.

После чего предложила заплатить 200 тысяч рублей компенсации.

Юрист счел данную сумму недостаточной, обосновав это тем, что ребенок будет расти, и, соответственно, челюсть будет меняться, поэтому устанавливать имплантанты, скорее всего, придется лет через –дцать, а сколько к тому времени будет стоить эта услуга, просчитать невозможно. Поэтому Николай Шалаевский предложил удержать плюсом еще 100 тысяч рублей с врача, проводившего операцию.

Чтобы понять, готов ли доктор к таким «затратам», его пригласили присоединиться к беседе.

Оказалось, что готов и вину свою признает полностью. Мужчина принес извинения родителям девочки и попросил на погашение «долга» две недели.

Хозяйка стоматологии посчитала срок маленьким и сделала встречное предложение.

- Давайте до 1 июля вы нам даете срок. Мне нужно денежки заработать. Сама встану, буду работать. В отпуск ехать не придется. Да и доктор за это время какие-то деньги сможет заработать. Он на процентах работает. У него здесь продать нечего, снимает квартиру, - обратилась руководитель клиники к юристу.

Устное соглашение договорились подкрепить письменным. Однако после того, как оно было составлено и отправлено на подписание, Николай Шалаевский получил на электронный адрес такой ответ: «Ввиду отсутствия оснований соглашение не подлежит подписанию».

- Я предложил руководителю клиники направить протокол разногласий и подписать соглашение до 1 июня 2017 года. Но представители клиники перестали выходить на связь, а мой телефон, судя по всему, добавили в «черный список», - рассказал юрист.

После таких действий представителей клиники потерпевшая сторона придала конфликт огласке: папа девочки рассказал историю в соцсети, вышли репортажи сначала на местном, а позже и на федеральном канале.

Два направления?

Мы решили взять комментарии у обвиняемой стороны, однако по телефону клиники нам ответили, что ни заведующей, ни нужного нам врача на данный момент на рабочем месте нет, и когда будут - неизвестно.

Через час в редакцию позвонила некая Галина, пояснив, что представляет интересы клиники.

- В настоящий момент никакого судебного спора, никакой нормальной претензии от этих людей в клинику не поступало вообще. Есть определенный порядок решения вопроса с юридическими лицами. Не было никакого обращения. Для меня, как для юриста, этот человек (ред. - речь о Николае Шалаевском) совершает какие-то странные действия, которые ни на что не направлены. Поэтому какие-то комментарии давать и в какие-то баталии вступать я сейчас никакого смысла не вижу. Все это, конечно, до суда дойдет, и в судебном порядке будем разбираться, - пояснила юрист.

Сложившуюся ситуацию она назвала очень странной, а выплату в размере 300 тысяч - безосновательной.

- Если с точки зрения человеческой рассуждать. Вот, к примеру, вашему ребенку удалили не те зубы. Вы бы стали платить за такую услугу? Они удалили, заплатили и спокойно ушли. Получается, что они за полтора месяца в рот ребенку не взглянули? О чем говорить-то? Они же только через полтора месяца пришли! - сказала Галина.

Юрист клиники говорит, что родители девочки не обосновали, откуда взялась сумма в 300 тысяч.

- Она ко мне обратилась. Я ее просила подождать. Чтобы они обосновали, на основании чего они 300 тысяч просят. Мы ждали от них какой-то претензии. Чтоб они нам просто расписали: 100 тысяч у нас ушло на то-то, 50 на то-то и т.д. Чеки какие-то показали. Не было ничего этого. Понимаете? - добавила юрист клиники.

Со слов женщины получается, что клиника готова была к денежной выплате, если бы потерпевшая сторона сумму обосновала. Но где взять "чеки из будущего" родителям девочки? При этом ранее руководство клиники уже было готово выплатить эту компенсацию.

А потом вдруг появилась история с двумя направлениями:

- Врач удалил зубы не просто так. У родителей девочки было два направления. Они с двумя направлениями пришли. Это может подтвердить и врач, и медсестра. Врач удалил зубы по одному направлению. Потом сказал, чтоб пришли через неделю. Они не появились. Они вообще не появились, - пояснила юрист.

- Получается, что в одном направлении на удаление были верхние зубы, в другом нижние?

- Да, да. Но, почему-то сейчас родители девочки утверждают, что было одно направление, - продолжила она и пояснила, что есть видеозапись, которая подтверждает тот факт, что направлений было два.

Видеозапись нам не предоставили, а родители девочки продолжают настаивать, что направление было одно. Кроме того, если бы направлений было да, и зубы удалили правильно, зачем тогда руководство клиники на первой встрече с родителями девочки и их юристом согласилось выплатить компенсацию?

Куда пропали 100 тысяч рублей?

Врач, проводивший операцию, не смог сказать однозначно, сколько было направлений.

- По видеозаписи было два направления. Но сейчас этот момент не доказуем. Когда через тебя "проходят" в день 30 человек, я уже людей не запоминаю, - прокомментировал доктор. - Почему удалил четверки эти вместо нижних зубов? Они образуют прикус. По всей видимости, эти четверки мешали. Челюсть маленькая. Там все зубки "радугой пошли". Нижние два зуба удалять я не имел оснований. Зачем? Прикус бы однозначно нарушился. Даже в отсутствии молочных зубов. Это такая щепетильная тема. Прав ты, не прав. Я бы мог вам ответить, что я был прав и нужна независимая медицинская экспертиза, которая покажет, что удалить нужно было именно те зубы, которые я и удалил. Но я вам говорю, что я был не прав, что взялся. Нужно было отказать в приеме, а я не отказал и вот, что получилось. И мне очень жаль, что так получилось. Я виноват и готов понести наказание. Однозначно девочке этой я не хотел зла. Я о ней думаю ежеминутно, ежечасно. Я признал свою ошибку и на встрече 17 мая извинился перед девочкой, перед родителями, перед всеми, - рассказал доктор.

Оказалось, что врач был уверен, что конфликт на переговорах был исчерпан: ведь они принесли извинения потерпевшей стороне, родители извинения приняли, договорились о денежной компенсации. Более того, врач ее выплатил – по его словам, деньги с него удержала клиника.

- Я продолжал работать в клинике. После переговоров с родителями и юристом потерпевшей стороны с меня стали ежедневно удерживать энные суммы. За это время с меня вычли практически сто тысяч, - рассказал доктор.

Вот только до родителей эти деньги так и не дошли.

- Где эти деньги, куда они делись, я не знаю. Я-то думал, что они идут этой девочке, - добавил врач.

Также он рассказал, что перед нашим с ним разговором ему звонила адвокат клиники и сказала: "Дело повернулось на 180 градусов. Мы вас не знаем".

- Мне это тоже не понятно. В клинике я уже неделю не работаю. Трудовую забрать не могу. Хозяйка клиники на мои звонки не отвечает. Я ни от кого не скрываюсь. Виноват, значит отвечу. Не знаю, что будет со мной после нашего с вами разговора, после вашего выпуска. Но хотелось бы справедливости. А там дальше как выйдет, неизвестно... Вот эта неизвестность она очень пугает, - говорит врач.

Стаж его работы в стоматологии более 20 лет. В эту клинику он устроился в марте 2016 года.

Теперь стороны конфликта, скорее всего, встретятся в суде. 15 июня папа девочки подал заявление в полицию.