Треть вологодских девятиклассников сдали русский язык на отлично

16.06.2017 [Общество]

В Вологодской области подвели предварительные итоги государственной итоговой аттестации в 9 классах. В этом году в основном этапе ГИА приняли участие 10909 выпускников, что на 7% больше, чем в прошлом, сообщает пресс-служба регионального департамента образования.

- Положительная динамика прослеживается по количеству выпускников, которые получили «5» по русскому языку, - отметила начальник департамента образования области Елена Рябова. - В этом году 29% (3160 чел.) справились с экзаменом по русскому языку на «отлично».

При этом только 0,66%  от общего количества сдававших (72 человека) не справились с экзаменом по русскому языку и не набрали минимального количества баллов. По математике количество не сдавших 4,5% (485 человек).

Среди предметов по выбору известны результаты по английскому языку, немецкому языку, литературе, истории, биологии, физике.

В этом году экзамен по иностранным языкам школьники сдавали в два дня: процедура сдачи экзамена в 9 классах теперь приближена к процедуре сдачи ЕГЭ. В первый день обучающиеся писали письменную часть, во второй день сдавали устную часть (раздел «Говорение»). Как отметила Елена Рябова,  данная процедура оправдала себя. Количество  выпускников 9 классов, которые сдали английский язык на оценку «5» увеличилось в сравнении с прошлым годом на  12,3% (39 человек)  и составило 62,4% (358 чел.).

Только 1 выпускник из 574 участников экзамена в этом году не справился с экзаменом по английскому языку. С экзаменом по немецкому языку успешно справились все девятиклассники.

Кроме того, увеличилось число школьников, которые  сдали  на «5» экзамены по истории, физике, литературе.

Для тех, кто не справился с экзаменами, предусмотрены два периода для пересдач: резервные дни основного этапа (с 19 по 29 июня 2017 года) и сентябрьские сроки.

Тэги: ГИА, экзамены
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