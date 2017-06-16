УФАС признало незаконной госзакупку лекарства «Соматропин» вологодским департаментом здравоохранения

16.06.2017 [Общество]

Вологодское управление антимонопольной службы признало незаконным аукцион департамента здравоохранения области на поставку препарата "Соматропин".

С жалобой на действия департамента в УФАС обратилось АО «Мединторг». По мнению заявителя, в аукционной документации параметры товара были прописаны под конкретного производителя, что ограничивает возможность участия в аукционе. Техническому заданию аукциона соответствует только препарат – Растан. Это признали и представители департамента. Однако организатор аукциона с доводами жалобы не согласился и пояснил, что у них нет возможности «установить требование к характеристикам товара, которые устраивали бы всех возможных участников закупки».

Рассмотрев представленные материалы и выслушав обе стороны, антимонопольная комиссия все-таки пришла к выводу, что заказчик нарушил права участников аукциона. Дело в том, что согласно закону о контрактной системе, включение в документацию о закупке (в том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к производителю товара не допускается.

«Вместе с тем документация об электронном аукционе содержит требование к производителю товара путем указания уникальных характеристик товара», - говорится в решении УФАС.

В итоге двум из трех участников закупки было отказано в допуске к участию в аукционе, так как в их заявках лекарственная форма, дозировка, количество не соответствовали требованиям технического задания, электронный аукцион признан несостоявшимся.

Жалобу «Мединторга» признали обоснованной, департаменту здравоохранения выдали предписание признать недействительным протокол заявок на участие в электронном аукционе на поставку препарата. 

Справка

Показания для применения "Соматропина" - нарушение процесса роста у детей при недостаточности эндогенного гормона роста, хроническая почечная недостаточность у детей, сопровождающаяся задержкой роста, синдром Шерешевского — Тернера, остеопороз, синдромы иммунодефицита, сопровождающиеся потерей массы тела.

Тэги: госзакупки, здравоохранение
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