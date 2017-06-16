В администрации Вологды вновь сообщили о подключении горячей воды в домах от котельной ВОМЗ

16.06.2017 [Общество]

Вечером 15 июня вологжане опровергли новость городских властей, в которой 14 июня сообщалось, что «полностью все дома, снабжающиеся теплом от котельной предприятия (ред. - ВОМЗ), получат воду к утру 15-го июня». Как написали жители на нашем сайте, вечером 15 июня горячей воды у них все еще не было.

- В единой диспетчерской службе эту информацию не подтвердили и с легким возмущением велели ждать плановых сроков, - написал Евгений Пантин.

А сегодня от администрации города пришел еще один пресс-релиз, в котором говорится, что еще в 94 дома, «запитанных» от котельной ВОМЗ, возобновлена подача горячей воды:

- До 10 июня была «запитана» часть зданий благодаря закольцовке тепловых сетей и переключению к другому источнику – ТГК-2. 14 июня началась работа по заполнению сетей, которые не были закольцованы на ТГК-2. В 12 часов 15 июня заполнение квартальных тепловых сетей в направлении  ул. Ленинградской продолжалось.   По состоянию на 15 часов тепловые сети уже были заполнены полностью, а температура теплоносителя составляла 50 градусов. К 18 часам температура теплоносителя повысилась до 60 градусов. В настоящее время горячая вода появилась у жителей 94 домов по улицам Возрождения, Гагарина, Гончарной, Западной, Кирпичной, Ленинградской, Петина, Преображенского, Республиканской, Солодунова, а также на Детском и Раздельном переулках.

16 июня запланировано переключение центральной части обратно на котельную ВОМЗ с котельной ТГК-2. В связи с этим возможны небольшие перебои с подачей горячей воды.

Как поясняют в администрации города, на  котельной Вологодского оптико-механического завода в этом году  проводились ремонт участка тепловой сети и реконструкция газопровода.

Тэги: ЖКХ, горячая вода
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