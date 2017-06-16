Житель Великоустюгского района уничтожил гусеницами трактора более 200 молодых деревьев

16.06.2017 [Происшествия]

В Великоустюгском районе тракторист подозревается в уничтожении более 200 молодых деревьев, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители обнаружили, что у нежилой деревни Холмец недалеко от границы с Кировской областью уничтожено около 225 молодых деревьев различных пород. На месте выяснилось, что они были придавлены к земле тяжелой спецтехникой. Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 39-летний мужчина. Он признал свою вину и рассказал, что придавил деревья на тракторе ДТ-75, чтобы сделать проезд к одной из делянок. По словам мужчины, это значительно сократило его путь для трелевки древесины из леса. Подозреваемый заявил, что раскаивается в содеянном и возместил ущерб, причиненный лесному фонду, в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений».

Тэги: лесорубы
Фото управления МВД
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