Сбербанк выдал более 15 тысяч карт «Мир» сотрудникам бюджетных организаций Вологодской области

Уже более 15 тысяч сотрудников бюджетной сферы Вологодской области получили карты Национальной платежной системы «Мир», выпущенные Сбербанком. В среднем c начала года Вологодское отделение Сбербанка ежедневно выдает по 100 карт национальной платежной системы «МИР». Большинство клиентов получают их прямо на предприятиях – в рамках зарплатных проектов банка.

«Картами платежной системы «Мир» уже пользуются многие сотрудники силовых ведомств, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения Вологодской области, - комментирует Алексей Забегалов, начальник управления прямых продаж Вологодского отделения ПАО Сбербанк, - Банк организует специальные встречи, на которых мы информируем сотрудников бюджетных учреждений о преимуществах и безопасности использования «национальных» карт».

Карты «Мир» дают возможность продолжать пользоваться всеми привычными услугами Сбербанка: Автоплатеж, Мобильный банк, Интернет-банк "Сбербанк Онлайн", бонусами "Спасибо" и другими сервисами на тех же условиях, что при использовании международных карт. Все банкоматы и платежные терминалы Сбербанка на территории Вологодской области также уже работают с картами «Мир».

Получение и годовое обслуживание карт для участников зарплатных проектов Сбербанка – предприятий бюджетной сферы - бесплатное. Завершить перевод сотрудников бюджетной сферы на карты данной платежной системы планируется до 1 июля 2018-го. Всего Сбербанк планирует выдать в Вологодской области более 110 тысяч карт «Мир».