В Вологде донорам крови предложат скидки в кинотеатрах, супермаркетах и кафе

16.06.2017 [Общество]

Бизнесмены Вологды предложат донорам областной станции переливания крови специальные скидки и акции. Вологодская область вошла в список из 45 регионов России, в которых с 14 июня реализуется новый социальный проект – программа лояльности службы крови.

По словам главного врача станции Марины Ульяновой, эта программа – один из способов выразить благодарность всем донорам крови и ее компонентов.

- Мы обладаем мощным донорским потенциалом. В Вологде на станцию переливания крови ежегодно приходит порядка 8 тысяч доноров, они сдают кровь около 17 тысяч раз. В принципе, этого достаточно для того, чтобы обеспечивать те медицинские учреждения, которые за нами закреплены. Однако для поддержания регулярного обеспечения потребности наших учреждений компонентами крови, необходимо широкое участие некоммерческих организаций. И вот 14 июня, когда отмечался всемирный день донора, федеральное медико-биологическое агентство запустило новый социальный проект под названием «Всероссийская программа лояльности службы крови». Его цель – привлечение бизнеса к социально ответственной деятельности, - рассказала Марина Ульянова.

Работать эта программа будет так: после того, как человек сдал кровь, ему выдается шестнадцатизначный индивидуальный код донации. Он вводит его на сайте проекта и смотрит, какие скидки и акции от местного бизнес-сообщества доступны для него, а затем выбирает те, что ему больше нравятся. После активации сайт предоставит донору штрих-код, предъявив который в  распечатанном виде, он сможет воспользоваться скидкой.

 В Вологде к проекту уже пожелали присоединиться кинотеатры «Ленком» и «Салют», а также холдинг «Золотой ключик». Так, например, донорам предлагают скидку в 20% на билеты в кино. Второй партнер готов предоставить подарочные сертификаты, которые можно будет реализовать во всех предприятиях холдинга. С понедельника эти предложения уже будут доступны на сайте программы лояльности.

- Мы надеемся, что в будущем к проекту присоединятся больше предприятий, и спектр акций и скидок расширится, - говорит Марина Ульянова.

Тэги: доноры
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Красавино иномарка врезалась в дерево и дом: погибли два человека
На антикоррупционном митинге в Вологде дольщики заявили, что объявят голодовку
Экс-начальник департамента лесного комплекса Вологодской области сказал, что не знает, откуда в его кабинете тепловизор
Жители Вологды, отравившиеся готовой продукцией «Макси», начали получать компенсации
В Вологде никто не хочет ремонтировать Каменный мост за 20,9 млн рублей
В День России пьяный вологжанин застрял на детской карусели
В Вологде жители не могут выйти из дома: подъезд затопило дождевой водой
Двух вологжанок, организовавших притон с проститутками, оштрафовали
В Великом Устюге убитый мужчина оказался убийцей
За первый квартал 2017 года в Вологодской области умерло на 22% больше жителей, чем за тот же период 2016 года
16.06.2017 [Обзор Прессы]

В Госдуме неопытным депутатам помогут писать законы

173
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Треть вологодских девятиклассников сдали русский язык на отлично
УФАС признало незаконной госзакупку лекарства «Соматропин» вологодским департаментом здравоохранения
В администрации Вологды вновь сообщили о подключении горячей воды в домах от котельной ВОМЗ
Житель Великоустюгского района уничтожил гусеницами трактора более 200 молодых деревьев
Сбербанк выдал более 15 тысяч карт «Мир» сотрудникам бюджетных организаций Вологодской области
В Вологде донорам крови предложат скидки в кинотеатрах, супермаркетах и кафе
Сокольский район раскритиковали за отставание в социально-экономическом развитии
 
09.06.2017 [Общество]

«Я не считаю, что это геройство»

6092
0
16.06.2017 [БлогоVO]

Дети катаются

170
0
16.06.2017 [Обзор Прессы]

Повелители кур

186
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика