В Вологде донорам крови предложат скидки в кинотеатрах, супермаркетах и кафе

Бизнесмены Вологды предложат донорам областной станции переливания крови специальные скидки и акции. Вологодская область вошла в список из 45 регионов России, в которых с 14 июня реализуется новый социальный проект – программа лояльности службы крови.

По словам главного врача станции Марины Ульяновой, эта программа – один из способов выразить благодарность всем донорам крови и ее компонентов.

- Мы обладаем мощным донорским потенциалом. В Вологде на станцию переливания крови ежегодно приходит порядка 8 тысяч доноров, они сдают кровь около 17 тысяч раз. В принципе, этого достаточно для того, чтобы обеспечивать те медицинские учреждения, которые за нами закреплены. Однако для поддержания регулярного обеспечения потребности наших учреждений компонентами крови, необходимо широкое участие некоммерческих организаций. И вот 14 июня, когда отмечался всемирный день донора, федеральное медико-биологическое агентство запустило новый социальный проект под названием «Всероссийская программа лояльности службы крови». Его цель – привлечение бизнеса к социально ответственной деятельности, - рассказала Марина Ульянова.

Работать эта программа будет так: после того, как человек сдал кровь, ему выдается шестнадцатизначный индивидуальный код донации. Он вводит его на сайте проекта и смотрит, какие скидки и акции от местного бизнес-сообщества доступны для него, а затем выбирает те, что ему больше нравятся. После активации сайт предоставит донору штрих-код, предъявив который в распечатанном виде, он сможет воспользоваться скидкой.

В Вологде к проекту уже пожелали присоединиться кинотеатры «Ленком» и «Салют», а также холдинг «Золотой ключик». Так, например, донорам предлагают скидку в 20% на билеты в кино. Второй партнер готов предоставить подарочные сертификаты, которые можно будет реализовать во всех предприятиях холдинга. С понедельника эти предложения уже будут доступны на сайте программы лояльности.