Сокольский район раскритиковали за отставание в социально-экономическом развитии

Областные власти отметили критически низкий уровень доверия к местным властям и серьезное отставание по темпам социально-экономического развития в Сокольском районе. Об этом на очередной встрече разговаривали губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и глава Василий Зворыкин.

- Сокольский район – третий по количеству жителей на Вологодчине, деревообрабатывающая столица региона, имеющая большой экономический, природный и культурный потенциал, - начал встречу Олег Кувшинников. - Однако муниципалитет, к сожалению, показывает низкие темпы социально-экономического развития. Этому свидетельствует индекс промышленного производства, доходы населения, бюджетная обеспеченность.

По темпу прироста налоговых доходов в бюджет муниципалитет занимает 25 позицию в областном рейтинге, сообщает сайт областного правительства.

В конце мая этого года на еженедельном оперативном совещании Олег Кувшинников раскритиковал работу муниципалитетов по выполнению поручений президента РФ, губернатора и областного правительства. Речь шла как о «зарплатных» указах главы государства, так и об отставании в выполнении программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Аутсайдером по всем показателям является Сокольский район. По словам Олега Кувшинникова, срыв третьего и четвертого этапов реализации программы переселения в Сокольском районе ставит под угрозу возможность её завершения к 1 сентября 2017 года по всей Вологодской области.

- Исполнение третьего этапа в городе Сокол взято под мой личный контроль. Мы его завершили. Четвертый будет завершен в срок, - заверил Василий Зворыкин. - Есть проблема в городе Кадникове. После приезда первого заместителя Губернатора Антона Викторовича Кольцова мы меняем подрядчика. Я сам нахожусь на этой стройке ежедневно. Надеюсь, что мы сможем исправить ситуацию.

Добавим, что на прошлой неделе нам в редакцию поступил вопрос от читаталей, которые спрашивали, правда ли, что глава Сокольского района ушел в остатвку. В пресс-службе губернатора нам эту информацию не подтвердили.