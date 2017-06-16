В Нюксенском районе по факту гибели электросварщика на рабочем месте возбудили уголовное дело

По факту гибели электросварщика при строительстве газопровода в Нюксенском районе возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление следственного комитета.

Напомним, несчастный случай произошел 29 марта на участке строительства газопровода в Нюксенском районе с 35-летним электросварщиком ручной сварки. Работник был зажат между сваренной плетью трубы газопровода и кабиной сварочного самоходного агрегата. Согласно заключению медэскпертов, смерть наступила от острой кровопотери и разрыва грудного отдела позвоночника.

- Причинами получения смертельной травмы, как выяснили следователи с помощью специалистов государственной инспекции труда, явились нарушения правил техники безопасности и охраны труда со стороны ответственных лиц АО «Газстройпроект», которыми не были определены опасные зоны и опасные производственные факторы, связанные с технологией и характером выполняемых работ, а также не осуществлялся надлежащий контроль за соблюдением работниками требований охраны труда, - отмечают следователи.

Дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда». Следствием изъята документация, регламентирующая функциональные обязанности должностных и иных ответственных лиц предприятия, а также порядок выполнения строительных работ.

Напомним, ранее фирма, в которой работал сварщик, была оштрафована за нарушения трудового законодательства инспекцией труда