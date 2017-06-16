В Вологодской области объявили конкурс на лучшее подворье

В Вологодской области пройдет конкурс на лучшее подворье. Свои заявки на участие в итоговом этапе семьи - победители муниципальных туров - могут присылать до 23 июля 2017 года.

Конкурс проводится в двух номинациях: «Молодежное подворье» и «Ветеранское подворье». Среди его целей - поддержка семьи, передача опыта и семейных традиций молодому поколению, укрепление и расширение личных подворий, привлечение молодежи к активной трудовой деятельности по производству сельскохозяйственной продукции.

- Конкурс «Вологодское подворье» пользуется огромной популярностью у жителей муниципальных районов области. Он ярко демонстрирует достижения вологжан, комфортность проживания в сельской местности молодых семей, акцентирует внимание на решении актуальных задач по развитию сельских территорий, стоящих перед регионом. Настоящим праздником для всех вологжан станет финальное мероприятие, которое пройдет на одной из центральных площадей Вологды в формате выставки-презентации подворий. В его рамках состоится награждение победителей, а жители областной столицы получат уникальную возможность познакомиться с особенностями проживания на селе и приобрести натуральную сельскохозяйственную продукцию, - отметил заместитель губернатора области Евгений Богомазов.

Добавим, что победители конкурса будут поощрены денежными премиями.