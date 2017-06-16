Сотрудник микрофинансовой организации из Великого Устюга, присвоивший 760 тысяч рублей, осужден условно

16.06.2017 [Происшествия]

Суд вынес приговор 33-летнему сотруднику микрофинансовой организации из Великого Устюга. За присвоение 760 тысяч рублей из кассы компании в мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Как сообщало ранее региональное СУ СК РФ, в 2014-2016 годах мужчина взял из кассы микрофинансовой организации в Великом Устюге 760 тысяч рублей и потратил на личные нужды. Чтобы скрыть воровство, сотрудник составил 40 договоров микрозайма на бывших клиентов организации.

Суд приговорил мужчину к условному сроку. При этом деньги фирме он так и не вернул.

- В ходе расследования уголовного дела он не возместил эту сумму. Но необходимо отметить, что потерпевший не заявлял исковых требований. Он имеет право заявить иск сейчас в рамках гражданского судопроизводства, - рассказала Newsvo старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Наталья Летенкова.

Напомним, ранее мужчина был осужден за присвоение денег из кассы обособленного подразделения микрофинансовой организации в Никольске. По тому делу суд приговорил к году лишения свободы условно.

 

 

Тэги: присвоение, кража, приговор
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