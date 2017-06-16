В Вологде вор-рецидивист вскрывал автомобили в Лукьяново, чтобы заработать

В Вологде полицейские раскрыли серию автомобильных краж в микрорайоне Лукьяново. 41-летний мужчина забирал из машин ценные вещи и сдавал в комиссионный магазин.

Сообщения о кражах из автомобилей поступали к правоохранителям на протяжении нескольких дней. Из беседы с тремя потерпевшими полицейские выяснили, что из салонов машин пропали деньги, планшет, видеорегистраторы и навигаторы. Преступления совершались в одном и том же микрорайоне, кроме того, во всех случаях злоумышленник проникал в транспортное средство путем повреждения личинки замка. Ущерб составил порядка 50 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого в совершении краж. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 41-летний местный житель.

- Оперативники задержали мужчину и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. В беседе с правоохранителями злоумышленник сознался в содеянном и рассказал, что совершал кражи по причине нехватки денежных средств. По его словам, с помощью отвертки он открывал автомобили и извлекал имущество. Похищенную технику подозреваемый продал в комиссионные магазины, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведется следствие.