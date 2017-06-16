В деревне Питеримка Грязовецкого района из-за дождей пришлось отключать электроэнергию
В Грязовецком районе разлившаяся река подтопила приусадебные участки в деревне Питеримка.
Вологжанин Андрей Попов, у которого там дом и земельный участок в этой деревне, вечером 14 июня написал в соцсети о том, что речка Кундола вышла из берегов, а люди сидят в домах в темноте и почти в воде.
- Я нахожусь в Вологде, но общаюсь с соседями по телефону. Многие участки, как и у меня, затоплены. Люди не могут выйти из дома. Но беда не приходит одна. Подстанция, которая питает деревню электроэнергией, находится рядом с моим участком, и добраться до нее можно только на лодке, что и сделали энергетики и МЧС. Вот и вторая беда - деревню отключил от электроэнергии. Люди сидят в домах в темноте и почти в воде,- написал мужчина.
Выяснилось, что вечером 14 июня из-за обильных дождей начался подъем воды в реке. Об этом местные жители сообщили спасателям.
- Направили сотрудников. Было затоплено шесть участков. Дождь пошел на спад. Предположили, что и вода должна спадать. Утром выезжали, так и есть. Угрозы жизни и здоровью не было, - прокомментировал начальник пресс-службы регионального управления МЧС Анатолий Сапожков.
Подтвердился и тот факт, что на некоторое время люди остались без электроэнергии.
- Пришлось отключить электроэнергию для безопасности. Но и администрация, и люди были об отключении предупреждены. Вчера утром ( прим. редакции - утром 15 июня) подключили обратно,- рассказали в энергетической компании Грязовца.
Вологжанин Андрей Попов утверждает, что такая же ситуация уже была два года назад, но ничего не меняется и никакие меры для решения проблемы местными властями не предпринимаются.
-Точно такая же ситуация была в 2015 году Меня с женой вывозили МЧС на лодке. Два года я писал письма Главе Района о плачевном состоянии устья и берегов реки, но получал лишь отписки. Речка федерального значения, и жители деревни должны сами принимать участие в очистке берегов. Денег в казне нет. Но кто там будет чистить? В деревни почти одни пенсионеры.