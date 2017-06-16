Вологодские музыканты выступят на рок-фестивале «Доброфест»

16.06.2017 [Общество]

Две музыкальные группы из Вологды выступят на российском фестивале «Доброфест», который пройдет 30 июня, 1 и 2 июля на аэродроме «Левцово» Ярославской области. Это коллективы «Второй фронт» и «Трико!».

В этом году «Доброфест»  проходит уже восьмой раз, на фестивале выступят десятки творческих коллективов из России и Европы, работающих в жанрах рок, альтернатива, панк и хип-хоп.

Вся территория аэродрома в дни проведения фестиваля превращается в настоящий город с собственной инфраструктурой. Пункты питания, душевые кабины, камеры хранения, станции зарядки телефонов, фельдшерский пункт, даже почтовое отделение, салон красоты и персональный ЗАГС – все это и не только доступно любому посетителю.         

- Каждый год благодаря совместной работе организаторов, участников и зрителей, мы совершенствуем наш «музыкальный форум, – поделился Силушин Сергей, генеральный продюсер фестиваля. – Помимо «полных» концертных сетов и атмосферы сплоченности единомышленников мы подготовили для гостей приятные сюрпризы.

В этом году в «Доброфесте» примут участие Therapy? (Северная Ирландия), Man With A Mission (Япония), Arcane Roots (Великобритания), Lumen, Noize MC, Пилот, Tess (Франция), Тараканы!, Useless ID (Израиль), Louna, Infected Rain (Молдавия), Хлеб, DJ Strova 98, Глеб Самойлов & The Matrixx, F.P.G., Бригадный Подряд, Слот и еще более 40 коллективов.

Информацию о билетах можно узнать на официальном сайте фестиваля.

Тэги: Доброфест
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Красавино иномарка врезалась в дерево и дом: погибли два человека
На антикоррупционном митинге в Вологде дольщики заявили, что объявят голодовку
Экс-начальник департамента лесного комплекса Вологодской области сказал, что не знает, откуда в его кабинете тепловизор
Жители Вологды, отравившиеся готовой продукцией «Макси», начали получать компенсации
В Вологде никто не хочет ремонтировать Каменный мост за 20,9 млн рублей
В День России пьяный вологжанин застрял на детской карусели
В Вологде жители не могут выйти из дома: подъезд затопило дождевой водой
Двух вологжанок, организовавших притон с проститутками, оштрафовали
Из-за водителя "Ауди", обгонявшего грузовик, в Грязовецком районе погиб водитель трактора
В Великом Устюге убитый мужчина оказался убийцей
14.06.2017 [Общество]

Администрация Вологды просит жителей сообщать о подтоплениях дворов и улиц в аварийную службу

1224
0
15.06.2017 [Общество]

Жители Вологды, отравившиеся готовой продукцией «Макси», начали получать компенсации

4656
0
14.06.2017 [Общество]

В Вологде никто не хочет ремонтировать Каменный мост за 20,9 млн рублей

4168
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сокольский район раскритиковали за отставание в социально-экономическом развитии
В Нюксенском районе по факту гибели электросварщика на рабочем месте возбудили уголовное дело
В Вологодской области объявили конкурс на лучшее подворье
Сотрудник микрофинансовой организации из Великого Устюга, присвоивший 760 тысяч рублей, осужден условно
В Вологде вор-рецидивист вскрывал автомобили в Лукьяново, чтобы заработать
В деревне Питеримка Грязовецкого района из-за дождей пришлось отключать электроэнергию
Вологодские музыканты выступят на рок-фестивале «Доброфест»
 
09.06.2017 [Общество]

«Я не считаю, что это геройство»

5998
0
16.06.2017 [БлогоVO]

Бор под топор 

682
0
15.06.2017 [Обзор Прессы]

Что взял на заметку Владимир Путин во время общения с россиянами

484
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика