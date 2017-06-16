Вологодские музыканты выступят на рок-фестивале «Доброфест»

Две музыкальные группы из Вологды выступят на российском фестивале «Доброфест», который пройдет 30 июня, 1 и 2 июля на аэродроме «Левцово» Ярославской области. Это коллективы «Второй фронт» и «Трико!».

В этом году «Доброфест» проходит уже восьмой раз, на фестивале выступят десятки творческих коллективов из России и Европы, работающих в жанрах рок, альтернатива, панк и хип-хоп.

Вся территория аэродрома в дни проведения фестиваля превращается в настоящий город с собственной инфраструктурой. Пункты питания, душевые кабины, камеры хранения, станции зарядки телефонов, фельдшерский пункт, даже почтовое отделение, салон красоты и персональный ЗАГС – все это и не только доступно любому посетителю.

- Каждый год благодаря совместной работе организаторов, участников и зрителей, мы совершенствуем наш «музыкальный форум, – поделился Силушин Сергей, генеральный продюсер фестиваля. – Помимо «полных» концертных сетов и атмосферы сплоченности единомышленников мы подготовили для гостей приятные сюрпризы.

В этом году в «Доброфесте» примут участие Therapy? (Северная Ирландия), Man With A Mission (Япония), Arcane Roots (Великобритания), Lumen, Noize MC, Пилот, Tess (Франция), Тараканы!, Useless ID (Израиль), Louna, Infected Rain (Молдавия), Хлеб, DJ Strova 98, Глеб Самойлов & The Matrixx, F.P.G., Бригадный Подряд, Слот и еще более 40 коллективов.

Информацию о билетах можно узнать на официальном сайте фестиваля.