В Вытегорском районе директор лесхоза оплатил назначенный ему штраф бюджетными деньгами

16.06.2017 [Происшествия]

Директор лесхоза в Вытегорском районе подозревается в присвоении денег организации. Мужчина распорядился оплатить назначенный ему за нарушение правил заготовки древесины штраф из бюджета учреждения.

По версии следствия, мужчина, являясь директором лесхоза, был привлечен к административной ответственности. За нарушение правил заготовки древесины (ч. 1 ст. 8.25 КоАП РФ), ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

- В марте 2016 года подозреваемый, используя свое служебное положение, дал указание подчиненным об оплате наложенного на него штрафа за счет денежных средств учреждения, причинив организации ущерб в размере 10 тысяч рублей, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются, ведется следствие.

Тэги: присвоение
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