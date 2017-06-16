В Вологде начали ремонтировать улицу Яшина

В Вологде стартовал ремонт улицы Яшина. Из-за неблагоприятных погодных условий пока ведутся только подготовительные работы. Дорожники уже убрали часть старого бордюрного камня, демонтировали люки колодцев и завезли щебень. Фрезеровка верхнего слоя изношенного асфальта запланирована в ночь с пятницы на субботу. Все затрудняющие движение машин работы будут производиться в темное время суток, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Все работы мы планируем завершить до 30 июня, исключая перекресток Яшина – Ветошкина. Там будут производиться работы по ремонту тепловой камеры, этот участок планируется завешать в 20 числах июля, – рассказал директор подрядной компании «Дорсервис» Дмитрий Федотов.

В дальнейшем компанией подрядчиком запланировано снятие верхнего слоя асфальта, обновление основания и выравнивание профиля для водоотвода, чтобы вода без затруднений могла уходить к колодцам ливневой канализации. Во время ремонта улицы Яшина подрядной компании предстоит привести в порядок 11 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Для асфальтирования компания подрядчик использует смесь на основе гранитного щебня. На все работы подрядчик даёт гарантию 4 года.

- Улицы для проведения ремонтных работ были определены с учетом проблемных мест, мнения общественности, а также предложений ОНФ. Больше всего жителей города не устраивает асфальтовое покрытие улиц Зосимовской и Петина, далее идут Яшина и Чехова. Поэтому было принято решение об укладке асфальта в первую очередь именно на этих улицах - пояснил мэр города Вологды Андрей Травников.

Работы по ремонту данных улиц пройдут в летне-осенний период. Завершение укладки нового асфальта запланировано уже к середине осени.