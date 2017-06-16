В Грязовецком районе возобновили движение по дороге на Вохтогу
16.06.2017 [Происшествия]
В Грязовецком районе возобновлено движение машин по участку дороги «Грязовец-Вохтога» вблизи деревни Рагозино. Накануне около пяти часов вечера восстановительные работы проезжей части на 31 километре трассы были завершены, сообщает региональное управление МЧС.
Напомним, 14 июня разлившаяся из-за продолжительных дождей река размыла дорогу.
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