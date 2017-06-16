В Грязовецком районе возобновили движение по дороге на Вохтогу

В Грязовецком районе возобновлено движение машин по участку дороги «Грязовец-Вохтога» вблизи деревни Рагозино. Накануне около пяти часов вечера восстановительные работы проезжей части на 31 километре трассы были завершены, сообщает региональное управление МЧС.

Напомним, 14 июня разлившаяся из-за продолжительных дождей река размыла дорогу.