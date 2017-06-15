Вологдастат: в Вологодской области количество преступлений снизилось на треть
15.06.2017 [Общество]
В Вологодской области количество преступлений в Ι квартале 2017 года по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года снизилось на треть. Об этом сообщает Вологдастат:
- В Ι квартале 2017 года в области зарегистрировано 5014 преступлений. Это на 29,9% меньше соответствующего периода 2016 года. Из них 38,6% составили кражи, 6,1% - преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 10,4% - случаи мошенничества, 3% - грабежи.
Всего к уголовной ответственности за январь, февраль и март текущего года были привлечены 2475 человек.
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