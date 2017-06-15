Жители Вологды, отравившиеся готовой продукцией «Макси», начали получать компенсации

15.06.2017 [Общество]

В Вологде начали выплачивать компенсации людям, которые отравились готовой продукцией из супермаркетов «Макси». По словам представителей торговой сети, в данный момент выплаты уже получили около 40 человек, но прием заявок продолжается. При этом сумма выплат  пострадавшим зависит от степени нанесенного здоровью вреда.

- Алгоритм действий для заболевших такой: нужно позвонить на Горячую линию нашей компании по тел: 8 800 100 27 27 и оставить оператору информацию о заболевании и свои контактные данные. Сотрудник компании оперативно перезванивает всем обратившимся и выясняет детали. В том числе сообщает, какие документы нужны для получения компенсации. Состав их зависит от того, ребенок это или взрослый, лечился человек в стационаре или амбулаторно и т.д, - рассказала Newsvo начальник отдела общественных связей компании «Макси» Татьяна Шепелина.

Напомним, что сразу после того, стало известно о массовом отравлении, производство и отгрузка продукции в кулинарном и салатном цехе торговой сети были полностью прекращены. Все сотрудники цехов сдали анализы на наличие инфекционных заболеваний, были взяты смывы с оборудования и инвентаря, отобраны образцы продукции для проведения анализов.

- По результатам анализов среди сотрудников был выявлен носитель сальмонеллеза в бессимптомной форме, он был отстранен от работы и в настоящее время проходит лечение. У сотрудника была действующая санитарная книжка, как и у всех остальных сотрудников нашего пищевого производства. Видимо, заболевание возникло после получения сан.книжки, - говорит Татьяна Шепелина.

9 июня работа указанных выше цехов была возобновлена. Сотрудники магазина говорят, что проведенные мероприятия полностью устранили риск выпуска некачественной или небезопасной продукции.

Тэги: Макси, отравления, сальмонеллез
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