Жители Вологодской области чаще всего умирают из-за болезней системы кровообращения

Болезни системы кровообращения чаще всего становятся причинами смерти жителей Вологодской области, сообщает Вологдастат.

Так, согласно статистике, в январе-марте из жизни ушли 1144 жителя региона. Это на 22% больше, чем за тот же период 2016 года. В структуре причин смерти первое место занимают болезни системы кровообращения (54,8% от числа умерших), далее следуют новообразования (14,2%), несчастные случаи, отравления и травмы (7,1%).

Стоит также отметить, что в первом квартале 2017 года в Вологодской области родилось 3348 детей, это на 419 малышей меньше, чем в прошлом году. За первые три месяца текущего года органами ЗАГС зарегистрировано 1237 браков и 1054 развода. По подсчетам Вологдастата, в сравнении с первым кварталом 2016 года количество регистраций уменьшилось на 0,3%, а разводов стало больше на 7,5 процента.