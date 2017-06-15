В Вохтоге построят спортивный стадион за 24 млн рублей

В 2018 году в Вохтоге планируют открыть современный спортивный стадион. Площадку для его строительства накануне во время визита в Грязовецкий район посетил глава региона Олег Кувшинников.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в марте 2014 года на встрече с жителями Грязовецкого района обсуждался вопрос строительства спортивных объектов, в том числе в Вохтоге. Было принято решение о строительстве стадиона по типовому проекту, предложенному Минспортом России для субъектов РФ.

В апреле этого года Олег Кувшинников поручил главам муниципалитетов направить предложения по строительству спортивных объектов, из которых было отобрано 14. Грязовецкий район вошел в этот перечень.

По словам начальника регионального департамента физкультуры и спорта Сергея Фокичева, новый стадион будет современной уникальной и комплексной площадкой.

- Стадион состоит из искусственного футбольного поля размером 40 на 60 метров, дорожки шириной 1.22 метра, позволяющие комфортно легкоатлетам тренироваться. Далее здесь есть спортивная площадка с тартановым покрытием, это баскетбол, волейбол и мини-футбол. Гимнастический городок с тренажерами и 100-метровая дорожка, - отметил Сергей Фокичев.

Также предполагается строительство трибуны на 120 мест.

Стоимость проекта - 24 млн. рублей. 75% от этой суммы обеспечивает региональный бюджет, 25% - местный, средства будут предусмотрены в 2017 - 2018 годах. Открытие стадиона запланировано на следующий год.