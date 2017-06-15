Череповецкую предпринимательницу, карусель которой упала на 2-летнего ребенка, оштрафовали на 250 тыс рублей

15.06.2017 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор 50-летней предпринимательнице, неисправная карусель которой прошлым летом упала на маленького ребенка. Женщину признали виновной по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Суд назначил ей наказание в виде штрафа в 250 тысяч рублей в пользу государства.

- В пользу законных представителей ребенка за моральный вред взыскано 30 тысяч рублей,- рассказала Newsvo пресс-секретарь городского суда Ольга Волчатникова.

                          

Напомним, инцидент произошел 27 августа 2016 года на площади Химиков. Предприниматель допустила в эксплуатацию неисправный аттракцион, и во время его работы центральная опора карусели упала на 2-летнего мальчика. Ребенок с гематомами и ссадинами был госпитализирован в больницу.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

 

 

Тэги: аттракционы, дети
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