Трое жителей Вологодской области заболели энцефалитом после укусов клещей

В Вологде, Череповце и Кичменгско-Городецком районе зафиксированы первые в этом году случаи заболевания клещевым энцефалитом, рассказали Newsvo в региональном управлении Роспотребнадзора. Диагноз подтвержден у трех человек, еще пять госпитализированы с подозрением на энцефалит.

Кроме того, по данным ведомства, у 24 жителей Вологодской области обнаружен клещевой боррелиоз.

Только за минувшую неделю к медикам по поводу присасывания клещей в регионе обратилось 1708 человек, а количество пострадавших с начала сезона перевалило за 6 тысяч.

- Наибольшее число пострадавших от укусов клещами отмечено на следующих территориях области: г. Вологда - 1315 случаев, г.Череповец - 1352 случая, Сокольский район - 228 случаев, Великоустюгский район - 210 случаев, Шекснинский и Бабаевский районы - по 206 случаев, - сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

При этом примерно 50% пострадавших отмечают, что клещи присосались к ним на территориях дачных участов.