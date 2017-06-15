Трое жителей Вологодской области заболели энцефалитом после укусов клещей

15.06.2017 [Общество]

В Вологде, Череповце и Кичменгско-Городецком районе зафиксированы первые в этом году случаи заболевания клещевым энцефалитом, рассказали Newsvo в региональном управлении Роспотребнадзора. Диагноз подтвержден у трех человек, еще пять госпитализированы с подозрением на энцефалит.

Кроме того, по данным ведомства, у 24 жителей Вологодской области обнаружен клещевой боррелиоз.

Только за минувшую неделю к медикам по поводу присасывания клещей в регионе обратилось 1708 человек, а количество пострадавших с начала сезона перевалило за 6 тысяч.

- Наибольшее число пострадавших от укусов клещами отмечено на следующих территориях области: г. Вологда - 1315 случаев, г.Череповец - 1352 случая, Сокольский район - 228 случаев, Великоустюгский район - 210 случаев, Шекснинский и Бабаевский районы - по 206 случаев, - сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

При этом примерно 50% пострадавших отмечают, что клещи присосались к ним на территориях дачных участов.

Тэги: клещи, энцефалит
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