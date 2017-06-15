Физиопроцедуры, минеральные ванны, грязелечение и другие процедуры помогают в лечении по методу доктора Бубновского

15.06.2017 [Новости компаний]
Физиопроцедуры, минеральные ванны, грязелечение и другие процедуры помогают в лечении по методу доктора Бубновского

К такому выводу на основе исследования пришли врачи кинезитерапевты центра доктора Бубновского в Вологде. Центр работает на базе санатория «Новый источник».

Много лет специалисты центра успешно совмещают уникальную кинезитерапевтическую методику с классическими санаторно-курортными процедурами. О результатах исследований и наблюдений директор санатория «Новый источник» Алексей Тонкий рассказал на 17 международной конференции в Москве, где собрались кинезитерапевты со всей страны.

"Мы давно используем вспомогательные методики вместе с кинезитерапией по Бубновскому, что дает прекрасные результаты по лечению и реабилитации пациентов перенесших протезирование суставов, инсульты, инфаркты испытывающих боли в спине и суставы. Процесс выздоровления проходит намного быстрее. Я поделился с коллегами своими наблюдениями и сам Сергей Бубновский заинтересовался этой темой. Меня пригласили выступить на конференции с этим докладом после того, как Сергей Михайлович в апреле посетил наш санаторий и лично осмотрел нашу лечебную базу, а кое-что даже попробовал на себе. Ему все очень понравилось. Некоторых сложных пациентов, нуждающихся в таком комбинированном лечении, Сергей Михайлович теперь направляет в наш санаторий", - прокомментировал Алексей Тонкий.

Уточнить более подробную информацию о методе вы можете каждую среду во время бесплатной телефонной консультации. Ее проводит невролог, врач высшей категории, директор санатория «Новый источник» и руководитель Центра доктора Бубновского в Вологде Алексей Тонкий. Звонить можно с 9.30 до 10. 30 по телефону (8172)59 -70-40

Более подробная информация о путевках и бронирование на сайте санатория.

 

Тэги: новый источник
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