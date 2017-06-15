В Череповце водитель иномарки на скорости врезался в фонарный столб

15.06.2017 [Происшествия]

В Череповце иномарка на скорости врезалась в фонарный столб, водитель госпитализирован.

ДТП произошло накануне в 11 часов вечера на улице Любецкая,8. 20-летний водитель, управляя автомобилем марки «РЕНО SR» превысил скорость, не учел дорожные и погодные условия, и, не справившись с управлением, врезался в фонарный столб.

Молодой человек госпитализирован. У него переломы ребер, ушибы тела.

- Состояние водителя на момент ДТП устанавливается,- сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД по Вологодской области.

Тэги: ДТП
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