В Череповце водитель иномарки на скорости врезался в фонарный столб

В Череповце иномарка на скорости врезалась в фонарный столб, водитель госпитализирован.

ДТП произошло накануне в 11 часов вечера на улице Любецкая,8. 20-летний водитель, управляя автомобилем марки «РЕНО SR» превысил скорость, не учел дорожные и погодные условия, и, не справившись с управлением, врезался в фонарный столб.

Молодой человек госпитализирован. У него переломы ребер, ушибы тела.