В Череповце водитель иномарки на скорости врезался в фонарный столб
15.06.2017 [Происшествия]
В Череповце иномарка на скорости врезалась в фонарный столб, водитель госпитализирован.
ДТП произошло накануне в 11 часов вечера на улице Любецкая,8. 20-летний водитель, управляя автомобилем марки «РЕНО SR» превысил скорость, не учел дорожные и погодные условия, и, не справившись с управлением, врезался в фонарный столб.
Молодой человек госпитализирован. У него переломы ребер, ушибы тела.
- Состояние водителя на момент ДТП устанавливается,- сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД по Вологодской области.
Фото управления ГИБДД
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