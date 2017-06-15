Новая клиника репродукции ЭКО откроется в Вологде 16 июня

Услуги по экстракорпоральному оплодотворению теперь оказывает и клиника «Вита». Новый филиал клиники - «Вита ЭКО», откроется в новом здании на Герцена, 50 уже 16 июня.



«Вита ЭКО» будет располагаться на втором этаже и включать в себя кабинет врача-репродуктолога, операционную, оснащенную современным оборудованием, лабораторию и комфортные палаты временного пребывания для женщин.

Напомним, что ранее в программе «Вита ЭКО» уже участвовало несколько пар. И на сегодня есть примеры счастливых семей, ставших родителями благодаря процедуре.

«Вся наша команда работает, как целостный организм, где нет случайных людей, где у каждого есть своя большая роль, и где от каждого зависит результат – рождение ребенка. На каждом из нас лежит ответственность за определенный этап в сложном процессе рождения человека, и наша задача сделать все также хорошо, как это бы сделала сама Природа» – комментирует директор сети медицинских центров «Вита» Владимир Алексеевич Николаев.

Клиника «Вита ЭКО» оснащена самым современным оборудованием для точной диагностики, эффективного лечения, выполнения процедур и манипуляций.



Теперь у вологжан есть еще одна возможность получить помощь в наступлении беременности, причем в своем родном городе.



Добавим, что на протяжении месяца будут проходить бесплатные приемы гинеколога-репродуктолога, а в течение недели с 16 июня можно сдать спермограмму бесплатно.



Узнать подробную информацию о процедуре ЭКО можно по телефону 26-44-26, в группе клиники «Вита Эко» ВКонтакте: https://vk.com/vitaklinika_eco

* Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.