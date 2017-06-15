В Череповце детский тренер по самбо незаконно брал с родителей деньги за занятия в бесплатной секции

15.06.2017 [Происшествия]

В Череповце будут судить тренера детской спортивной организации. Мужчину подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, в промежуток с сентября 2008 года по январь этого года, 53-летний тренер секции самбо  детской спортивной организации Череповца, бесплатную секцию по самбо в одной из городских школ «превратил» в платную. Тренер ввел ежемесячную плату за занятия детей в секции, за участие детей в соревнованиях родители также платили дополнительно. Всего от рук мошенника пострадало 6 человек. Ущерб составил 162 тысячи рублей. Эти деньги злоумышленник потратил на личные нужды.

- Согласно уставу организации, занятия в секции самбо являются бесплатными, а финансирование выездов на соревнования осуществляется самой организацией, - сообщает пресс-служба регионального СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», идет следствие.

 

Тэги: самбо, мошенничество
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