«Вохтогалесдрев» может получить налоговые льготы от правительства Вологодской области

15.06.2017 [Экономика]

Предприятие «Вохтогалесдрев», созданное на базе обанкротившегося Вохтожского ДОКа, может получить налоговые льготы от областного правительства. Руководство организации выступило с инвестиционным проектом, в случае реализации которого в Вохтоге построят новый фанерный завод, увеличатся ассортимент и объемы выпуска продукции.

- Если все планы инвестора осуществятся, то после строительства завода по производству фанеры область получит еще одно передовое предприятие в лесном комплексе, - рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. – Объем инвестиций в проект – больше 6 миллиардов рублей, выпуск готовой продукции – более 120 тысяч кубометров. Это позволит создать еще 300 новых рабочих мест. Выносим вопрос на инвестиционный совет для принятия решений о предоставлении региональных налоговых льгот.

На сегодняшний день основное оборудование комбината снято с консервации. Введено в эксплуатацию производство древесностружечных плит и цех ламинирования, на работу принято почти 500 человек.

Требует решения вопрос по невыплате зарплат: на сегодняшний день задолженность ДОКа перед 669 сотрудниками составляет 26 млн. рублей. Планируется, что до конца года за счет реализации активов бывших собственников, этот вопрос может быть урегулирован.

По данным пресс-службы губернатора, новое предприятие обеспечено запасом технологического сырья, стабильно осуществляется отгрузка готовой продукции. Расширяется внутренний рынок. Поставки нацелены на Центральный и Северо-Западный федеральные округа, а также на страны СНГ.

Напомним, ДОК является градообразующим предприятием поселка Вохтога. На предприятии трудились более 800 человек – каждый пятый житель поселка. С октября 2016 года из-за сложной финансовой ситуации на предприятии все производства комбината были остановлены, а работники отправлены в вынужденные отпуска. В марте этого года в Вологодской области было зарегистрировано предприятие, которое взяло в аренду производственные мощности Вохтожского ДОКа. Это фирма «Вохтогалесдрев», ее учредителями являются «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» и компания «Вологодские лесопромышленники».

Тэги: Вохтожский ДОК, инвестиции
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«Вохтогалесдрев» может получить налоговые льготы от правительства Вологодской области

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