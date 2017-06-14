Экологический рок-фестиваль пройдет в выходные в Череповецком районе

14.06.2017 [Общество]

Экологический рок-фестиваль «Green rock 2017» пройдет в деревне Городище Череповецкого района 16 и 17 июня. В программе – лекция о раздельном сборе мусора, субботник на берегу реки, высадка цветов и выступления музыкантов из Череповца, Вологды и Санкт-Петербурга.

В первый день фестиваля, 16 июня, его участников ждет экологическая разминка в стиле зумба и презентация проекта «РазДельный сбор». В 19.30 начнется концерт рок-исполнителей. На 17 июня запланирован субботник на берегу реки и озеленение детской площадки. В программе второго дня фестиваля также спортивный праздник для всей семьи с аттракционами, файер-шоу, экологический квест и выставка рисунков.

- На 100% уверены, что все, кто посетит экологический фестиваль и примет участие в его работе, будут вознаграждены творческими подарками от музыкантов Вологодчины и соседних регионов, получат массу удовольствия от того, что смогут делом, словом или благотворительным взносом помочь природе и просто отдохнет в живописном Городище! – пишут организаторы.

Вход для участников фестиваля – 100 рублей.

Тэги: музыка, фестивали
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