Администрация Вологды просит жителей сообщать о подтоплениях дворов и улиц в аварийную службу

В Вологде коммунальные службы устраняют последствия ливней. Из-за дождя, который не прекращается уже сутки, в областной столице оказались подтоплены некоторые дворы и улицы.

Специалисты «Вологдагорводоканала» сегодня устраняют подтопления в районе проспекта Победы, а также на улицах Козленской, Благовещенской, Доронинской и других, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Мы знаем места, где именно необходимо производить работы, а также выезжаем по вызовам управляющих компаний и вологжан. Там, где не справляется ливневка, откачиваем воду насосами, также работает «крот» (спецмашина) на промывке и прочистке труб и колодцев от засоров, – рассказал начальник участка водоотведения поверхностных сточных вод МУП «Вологдагорводоканал» Сергей Упадышев.

О подтоплениях на улицах и во дворах вологжане могут сообщать по телефонам аварийно-диспетчерской службы: 75-72-15, 75-33-49.

Как это будет работать, непонятно, поскольку уже сегодня подтоплена большая часть города, включая центральные улицы. По некоторым тротуарам можно пройти только в резиновых сапогах. Некоторые точки общепита в центре Вологды закрылись из-за подтопления помещений, а жители дома № 15 на улице Клубова вообще не могут выйти из дома - подъезд затопило дождевой водой.