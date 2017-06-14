Гордума Череповца одобрила покупку новых низкопольных автобусов

Сегодня депутаты Гордумы одобрили поправки в бюджет, согласно которым в 2017 году выделяется около 30 миллионов рублей на приобретение новых низкпольных автобусов для муниципальной автоколонны № 1456.

«Программа обновления автопарка рассчитана на пять лет и является частью программы оздоровления предприятия. Ежегодно планируется покупать по 20 автобусов, выбор остановлен на МАЗах: в 2013 году закуплено десять таких автобусов, они зарекомендовали себя очень хорошо. Сейчас мы говорим о первом этапе — это приобретение 20 новых автобусов в лизинг на пять лет,- рассказал директор автоколонны № 1456, депутат Гордумы Сергей Орлов.

Первый транш в 2017 году составит около 30 млн рублей, в 2018 году выделят почти 45 млн, в 2019 — 44 млн. Если все процедуры пройдут в срок, 20 автобусов МАЗ поставит уже к осени этого года. Напомним, стоимость каждой машины доходит до 7,6 миллиона рублей. Финансировать проект будет городской бюджет и сама автоколонна.

Как сообщает официальный сайт мэрии Череповца, новые МАЗы заменят «Мерседесы», которые полностью выработали ресурс, пробег каждого «Мерседеса» превышает 2,5 млн км.

Как ранее отметил мэр города Юрий Кузин, автоколонна № 1456 благодаря проделанной работе по финансовому оздоровлению в 2016 году показала безубыточность. И хотя о рентабельности, по его словам, говорить пока рано, автобусы МАЗ - та модель, которая позволит в течение пяти лет обновить парк автобусов. Кроме того, низкопольные автобусы уже использует на своих маршрутах в Череповце ООО «Новотранс», перевозчик собирается обновить такими МАЗами весь автопарк. К слову, в Череповце, в отличие от областной столицы, общественный транспорт ходит четко по расписанию.

Тем временем в Вологде перевозчики утверждают, что низкопольные автобусы для них убыточны.