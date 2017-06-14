На Каменном острове в Усть-Кубинском районе хотят снова открыть мужской монастырь

14.06.2017 [Общество]

На Каменном острове Кубенского озера вновь откроют мужской монастырь. Такое решение митрополит Игнатий принял, посетив обитель.

- В ближайшее время владыка Игнатий составит прошение об открытии нового монастыря в Вологодской епархии для представления на рассмотрение Священного синода. Затем Вологодскую епархию посетит комиссия Синодального отдела по монастырям и монашеству, целью поездки которой будет определение возможности открытия мужского монастыря в архиерейском подворье "Спасо-Каменный монастырь", где уже образовалась монашеская община. Это и станет завершающим шагом по возрождению Спасо-Каменного монастыря, - сообщает официальный сайт вологодской митрополии.

Спасо-Каменный монастырь - один из древнейших монастырей Русского Севера, он был основан во второй половине XIII века. В первой половине XX века монастырь был закрыт и взорван. Новейшая история монастыря ведет свой отсчет с 1991 года, когда на острове поселился Александр Николаевич Плигин и вместе со своей семьей и волонтерами взялся за восстановление обители.

К 2010 году, к 750-летнему юбилею обители, завершилось восстановление Успенской церкви-колокольни, во втором ярусе которой устроен небольшой храм во имя Успения Пресвятой Богородицы. По дну Кубенского озера от берега к острову проложен силовой электрический кабель. В настоящий момент закончено восстановление трапезной части комплекса. Продолжаются работы по воссозданию братского корпуса.

Тэги: церковь, монастыри
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